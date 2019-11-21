В Україні 21 листопада переважатиме похмура погода, на заході і півдні пройдуть дощі.
У четвер, 21 жовтня, у західних областях пройдуть дощі. Там вдень +3-14 градусів, вночі -1 +8°.
На півдні країни опади очікуються лише в Одеській області, на решті території сухо. Вдень повітря прогріється до 7°, вночі очікуються заморозки до -1°.
У східних областях вдень про -3 °, вночі очікується заморозки до -8 °.
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У центрі України теж повіє прохолодою. Там вдень +1 -2°, вночі 0 -2°.
У Києві 21 жовтня вдень прогнозують -1 +1°, вночі буде така ж температура.
До речі, раніше ми писали, якою буде погода в Єгипті на Новий рік 2020.
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