В Україні 21 листопада переважатиме похмура погода, на заході і півдні пройдуть дощі.

У четвер, 21 жовтня, у західних областях пройдуть дощі. Там вдень +3-14 градусів, вночі -1 +8°.

На півдні країни опади очікуються лише в Одеській області, на решті території сухо. Вдень повітря прогріється до 7°, вночі очікуються заморозки до -1°.

У східних областях вдень про -3 °, вночі очікується заморозки до -8 °.

Читайте: Вдарять морози до -12° і піде сніг. Прогноз погоди в Україні на листопад

У центрі України теж повіє прохолодою. Там вдень +1 -2°, вночі 0 -2°.

У Києві 21 жовтня вдень прогнозують -1 +1°, вночі буде така ж температура.

До речі, раніше ми писали, якою буде погода в Єгипті на Новий рік 2020.