Президент України Володимир Зеленський прокоментував недавні заяви бізнесмена Ігоря Коломойського про необхідність Києву відновити дружбу з Москвою.

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що зовнішньополітичний курс країни повинен визначати президент, за участю уряду і суспільства, але не окремі бізнесмени.

– Я хотів би, щоб я, як президент, думав про міжнародні відносини і вектор України, а не який-небудь бізнесмен в Україні. Мені здається, що це правильно. Я, держава, суспільство можемо говорити про це, але це все-таки рішення державного рівня, – сказав він на брифінгу в Очакові.

Відповідаючи на питання про те, чи можливе відновлення співпраці з Росією в сфері ВПК після припинення війни на Донбасі, чи “доведеться чекати ще і повернення Криму”, Зеленський зазначив, що йому в цілому подобається такий настрій, коли люди думають про те, що буде відбуватися після закінчення війни.

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– Це дуже добре, тому що ми психологічно з вами хочемо завершити війну найближчим часом. Коли ми повернемо всі території, тоді будемо робити з вами все, що вигідно для економіки України, для робочих місць, для того, аби піднімати наші підприємства, – підкреслив він.

13 листопада в New York Times опубліковали інтерв’ю з Ігорем Коломойським, де бізнесмен зробив кілька резонансних заяв.

Зокрема, на його думку, Україні необхідно відновити зв’язки з Росією для забезпечення економічного зростання, “ЄС і НАТО ніколи не приймуть Україну”, США “просто використовують Україну, щоб спробувати послабити Росію”.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський планує говорити на нормандській зустрічі про перемир’я на Донбасі з чіткими термінами і зобов’язаннями.