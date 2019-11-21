Шість років тому українці вийшли на Євромайдан, протестуючи проти рішення уряду Миколи Азарова про призупинення підготовки України до асоціації з ЄС. Згодом цей день – 21 листопада 2013 року – перетворився на Революцію Гідності та змінив хід історії.

Рішення про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ухвалене “в інтересах національної безпеки” України.

Азаров пояснив: Києву треба ретельніше оцінити можливу “вартість” входження на європейський ринок разом із можливими збитками від втрат на ринку Росії, Митного союзу та СНД. При цьому Кабмін розпорядився “відновити активний діалог з Росією та іншими країнами Митного союзу і державами-членами СНД щодо пожвавлення торговельно-економічних зв’язків з метою збереження та зміцнення спільними зусиллями економічного потенціалу держави”.

І це при тому, що за день до цього Азаров запевнив: підготовка до саміту Східного партнерства у Вільнюсі наприкінці листопада, де планувалося підписати Угоду про асоціацію та вільну торгівлю із ЄС, відбувається за планом.

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд назвав заяву українського уряду результатом брутального тиску Кремля.

21 листопада 2013. Віктор Янукович в Австрії робить заяву, після якої українцям терпіти більше було не сила. Напередодні саміту ЄС у Вільнюсі він з посмішкою повідомив: обіцяного зближення з Європою не буде.

Близько 16.00 у Верховній Раді опозиція заблокувала трибуну парламенту з вимогою відставки прем’єра Миколи Азарова.

Близько 20.00 стало відомо про розмову лідерів опозиції з європейським комісаром з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

– Я розмовляв з єврокомісаром Фюле, він дійсно шокований так само, як і інші представники європейських держав, тому що дійсно збентежені цією новиною, – розповів лідер фракції УДАР Віталій Кличко.

Під час розмови з лідерами фракції Свобода Олегом Тягнибоком та фракції Батьківщина Арсенієм Яценюком Фюле запевнив, що Європа підтримує українців. Депутати повідомили, що президент Віктор Янукович не їде у Вільнюс.

Перші заклики до українців вийти на Майдан

– Зустрічаємося о 22.30 під монументом Незалежності. Одягайтеся тепло, беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій і друзів, – написав тоді журналіст Мустафа Найєм у Facebook.

Того вечора на знак протесту на Майдан Незалежності вийшли 1500 людей – переважно журналісти, громадські активісти, студенти.







































Революція Гідності: Євромайдан, день перший / 10 фотографий

– Ми запам’ятаємо цю ніч. Разом розбудимо Київ. Київ – на Майдан!, – закликав тоді Андрій Парубій.

На акцію прийшли депутати від опозиції, які близько 23.30 повели людей до Адміністрації президента. Підхід був перекритий автобусами з силовиками. Віктор Янукович на переговори до них не вийшов.

Протестувальники повернулися на Майдан, де заночували.

Цього дня суд прийняв рішення заборонити з 22 листопада встановлення наметів, кіосків, навісів під час проведення акцій на Майдані Незалежності, вулиці Хрещатик та Європейській площі до 7 січня 2014 року.

Намети на Майдані

21 листопада 2013 року люди вийшли на Євромайдан, що переріс на Революцію Гідності, в ній у всіх містах взяли участь по 15% населення.

Однак, як відомо, намети були встановлені, а комендантом наметового містечка став Андрій Парубій.

На головну площу країни прийшли перші активісти – заступитися за право українців на краще майбутнє, виступити проти рішення тодішньої влади не вступати в Асоціацію з ЄС. За декілька днів там уже стояли тисячі людей.



Крім зриву підписання угоди про асоціацію, “сім’я” Януковича змусила бізнес ділитися активами та грошима, корупція набула небачених масштабів, процвітали цензура, міліцейське свавілля та репресії проти опозиції. Замість інтеграції з ЄС влада Януковича затягувала Україну у митний союз з Росією. Тоді президент Росії Володимир Путін на прес-конференції у Москві укотре запросив Україну у Митний союз.

– Зрозумійте нас! Дістало!, – висів банер на одній із барикад згодом.

У мережі вперше використали термін “Євромайдан”, який до ранку став трендом Twitter. А українці залишили гнівні пости та заяви.

Вже наступного дня подібні акції пройшли у Львові, Ужгороді, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Вінниці, Одесі, Миколаєві, Донецьку, Сумах, Харкові та майже в кожному іншому обласному центрі України.

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На ранок на Майдані було кілька сотень людей – без жодних партійних прапорів, лише з символікою ЄС та України. Просто на Майдані влаштували сцену на автомобілі з колонками, з якого усіх перехожих закликали приєднатися до акції протесту.

Автобуси з Беркутом стояли на прилеглих до Майдану вулицях.

Вдень на місці мітингу встановили металеве огородження та різдвяні кіоски, а близько 14.30 – вивели Беркут. Майже о 21.00 міліція перешкодила спробі активістів встановити намети, сталися сутички. Увечері на мітинг зібралося близько 3—5 тис. людей.

Тоді ніхто навіть уявити не міг, що цей протест перетвориться на найкривавішу революцію в історії незалежної України.

До слова, в якому стані справи Євромайдану і чи загрожує їм щось у зв’язку з передачею з Генпрокуратури в Державне бюро розслідувань – у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Макс Левин, zcrb.at.ua, iPress.ua, dreamstime.