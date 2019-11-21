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Факти / Україна / Суспільство

Розслідування вбивств на Майдані потрібно довести до кінця – Зеленський

У День Гідності та Свободи президент Володимир Зеленський підкреслив необхідність доведення до кінця розслідування вбивств учасників Революції Гідності.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський на місці майбутнього Музею Революції Гідності у центрі Києва сказав, що для вшанування пам’яті загиблих музею недостатньо.

– Звичайно, нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану. Сім’ї загиблих і суспільство повинні отримати відповіді, а винні – покарання, – зазначив глава держави.

За його словами, українцям зараз, як ніколи, потрібні єдність і згуртованість.

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– Історично у складні моменти українці завжди демонструють єдність та неймовірну згуртованість. Ми стоїмо один за одного незалежно від віку, статі та віросповідання. І сьогодні, як ніколи, ми потребуємо такої ж єдності, заради захисту країни, нашої незалежності, свободи та права самостійно вибирати майбутнє, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 5 листопада 2019 року Генпрокуратура розпочала службове розслідування за фактом можливої втрати матеріалів кримінального провадження про злочини, пов’язані з масовими протестами і вбивствами на Майдані у 2013-2014 роках.

Крім того, ГПУ передасть всі справи Майдану в Державне бюро розслідувань.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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