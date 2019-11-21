Руслан Стефанчук написав заяву на повернення грошей, які йому виділили з бюджету на оренду житла.

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук поверне до бюджету гроші, які держава виділила йому як компенсацію за орендоване житло.

Про те, що Стефанчук написав відповідну заяву, повідомив лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Раніше рух Чесно повідомив, що Стефанчук отримував гроші з бюджету на оренду житла, але живе при цьому у квартирі тещі в Києві.

За словами Арахамії, перший віце-спікер не мав би повертати гроші, бо не має житла у Києві.

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– Він міг би жити у готелі Київ, це було б дорожче. Він зробив, як за законом потрібно і як було насправді. А зараз його намагаються покарати за те, що він правду написав, – заявив Арахамія.

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