Голова партії Батьківщина Юлія Тимошенко на саміті Європейської народної партії у Загребі закликала Європу підтримати Україну, яка вже понад п’ять років захищає свою країну від вторгнення Росії на Донбасі.

У середу, 20 листопада, голова партії Батьківщина Юлія Тимошенко виступила з промовою щодо ситуації в Україні на саміті Європейської народної партії у Загребі (Хорватія).

– Сьогодні, після важких, але успішних європейських виборів, ми знову зібралися разом, щоб спільно визначити наші цілі та пріоритети на майбутнє. Наша мета – почути голос кожної країни заради спільного успіху, – наголосила Юлія Тимошенко.

Лідер партії Батьківщина детально поінформувала присутніх про ситуацію в Україні та наголосила, що в державі вже понад п‘ять років триває війна, яка призвела до численних жертв серед населення, анексії та окупації частини території.

– Україна сьогодні – єдина країна в Європі, на території якої йде війна. Європейська спільнота не може закрити очі на окупацію Донбасу та анексію Криму. Я закликаю вас не припиняти санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України. Тільки разом, нашою спільною європейською родиною, ми можемо зупинити цю війну, але в жодному разі не шляхом капітуляції, – зауважила Юлія Тимошенко.

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Лідер Батьківщини звернулася з проханням до європейських лідерів та посадовців не допустити нав’язування Україні кроків, які можуть призвести до подальшої руйнації нашого суверенітету й територіальної цілісності під час саміту у нормандському форматі, який має відбутися 9 грудня.

Юлія Тимошенко стала єдиним українським політиком, яка представляла нашу державу на саміті ЄНП, де зібралися лідери та топ-посадовці ЄС, керівництво ЄНП, європейські топ-політики.

Крім того, під час саміту Юлія Тимошенко провела розмову з новообраним президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що 20-21 листопада Тимошенко та заступник голови партії Батьківщина, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Григорій Немиря перебувають з робочим візитом у Загребі для участі у конгресі та саміті ЄНП.

Джерело: Батьківщина