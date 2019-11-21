В Офісі президента України відбулося засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі.

Під час засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі і військових і цивільних заручників було порушено питання повноцінного відновлення роботи Центру звільнення полонених і пошуку зниклих при СБУ.

Зазначили, що у 2019 році з метою ідентифікації було проведено 13 ексгумацій тіл. У результаті цього вдалося встановити особи шести громадян.

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Заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Олексій Ілляшенко запропонував внести зміни до закону Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених волі у результаті збройної агресії проти України, а саме врегулювати правовий статус осіб, зниклих за особливих обставин.

– Особливими обставинами вважаються збройний конфлікт, військові дії, тимчасова окупація частини території держави, заворушення всередині країни, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, – пояснив чиновник.

Нагадаємо, що 6 серпня 2019 року Україна і США підписали Меморандум про взаєморозуміння з питань пошуку військовополонених і зниклих безвісти.