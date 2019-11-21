Київський фунікулер працюватиме впродовж усієї новорічної ночі.

Протягом новорічної ночі фунікулер у Києві буде постійно працювати, що дасть можливість між головними локаціями пересуватися пішки.

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Крім того, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що заплановані зміни в маршрутах громадського транспорту в центрі міста, де відбуватимуться основні святкові заходи.

Раніше Факти ICTV писали, що головну новорічну ялинку України почнуть встановлювати 10 грудня на Софійській площі у Києві.