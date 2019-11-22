Адвокат Євгенія Закревська обіцяє голодувати до тих пір, поки Верховна Рада не ухвалить поправки до закону про Державне бюро розслідувань.

Адвокат Євгенія Закревська, яка займається справами сімей Небесної сотні, оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану.

Закревська розкритикувала роботу Верховної Ради і наголосила, що у народних депутатів “є більш важливі справи”, ніж ухвалення поправки до закону про Державне бюро розслідувань, яка б дозволила перевести туди слідчих з Генеральної прокуратури, які працюють зі справами Майдану.

Вона нагадала, що слідство до ухвалення цієї поправки зупинилося.

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– Я від сьогоднішнього дня, коли припинилося це розслідування, не їстиму до того моменту, поки не ухвалять цю поправку, – сказав Закревська в ефірі українського телеканалу.

До слова, Факти ICTV писали про головні епізоди у справах Майдану та чи загрожує їм щось у зв’язку з переданням із Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань.