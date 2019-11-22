PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Адвокат родин Героїв Небесної сотні Закревська оголосила голодування

Адвокат Євгенія Закревська обіцяє голодувати до тих пір, поки Верховна Рада не ухвалить поправки до закону про Державне бюро розслідувань.

Адвокат родин Героїв Небесної сотні Закревська оголосила голодування

Адвокат Євгенія Закревська, яка займається справами сімей Небесної сотні, оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану.

Закревська розкритикувала роботу Верховної Ради і наголосила, що у народних депутатів “є більш важливі справи”, ніж ухвалення поправки до закону про Державне бюро розслідувань, яка б дозволила перевести туди слідчих з Генеральної прокуратури, які працюють зі справами Майдану.

Вона нагадала, що слідство до ухвалення цієї поправки зупинилося.

Читайте: Справи Майдану: в ГПУ назвали кількість обвинувальних вироків

– Я від сьогоднішнього дня, коли припинилося це розслідування, не їстиму до того моменту, поки не ухвалять цю поправку, – сказав Закревська в ефірі українського телеканалу.

До слова, Факти ICTV писали про головні епізоди у справах Майдану та чи загрожує їм щось у зв’язку з переданням із Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Справи Майдану: в ГПУ назвали кількість обвинувальних вироків
Справи Майдану: в ГПУ назвали кількість обвинувальних вироків
Верховна рада
Трубу прорвало: кому вигідні анонімні Telegram-канали та наскільки вони дієві
Стефанчук поверне гроші за оренду квартири у тещі – Арахамія
Стефанчук поверне гроші за оренду квартири у тещі – Арахамія
Арахамія про скандал з Юзіком: Він просто хотів навести лад
Арахамія про скандал з Юзіком: Він просто хотів навести лад
Хто такий Роман Іванісов і що відомо про скандал у Слузі народу
Хто такий Роман Іванісов і що відомо про скандал у Слузі народу
Трубу прорвало: кому загрожує кримінальна відповідальність за злиті записи з ДБР
Трубу прорвало: кому загрожує кримінальна відповідальність за злиті записи з ДБР
Арахамія: Іванісова повернуть до фракції, якщо судимість – фейк
Арахамія: Іванісова повернуть до фракції, якщо судимість – фейк
Революція Гідності: Євромайдан, день перший
Революція Гідності: Євромайдан, день перший
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка