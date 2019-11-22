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Факти / Україна

Аварія танкера Делфі в Одесі: забруднення води у 53 рази перевищує норму

У Чорному морі концентрація нафтопродуктів перевищує норму в 53 рази через аварію танкера Делфі в Одесі.

Авария танкера Делфи в Одессе

Виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив, що в результаті аварії танкера Делфі в Одесі нафтопродукти потрапили у воду.

Держекоінспекція розрахує збиток і направить документ про відшкодування.

Читайте: Аварія танкера Делфі в Одесі: екіпаж евакуювали

Відомо, що забруднення води в 53 рази перевищує норму.

Зараз інспектори обстежують місце аварії і повторно відбирають проби через появу плям маслянистого складу.

Нагадаємо, Факти ICTV відстежували хронологію подій, яка відбувалася з танкером  Делфі.  Як проходила рятувальна операція судна Делфі дивіться в онлайн-трансляції.

Джерело: Думская

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