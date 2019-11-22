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Факти / Україна

Безробіття в Україні: у Мінекономіки назвали основну причину

Звільнення за власним бажанням є основною причиною безробіття в Україні.

безработица в украине

Заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук розповів, що основною причиною безробіття українців є звільнення за власним бажанням або за угодою сторін.

Він зазначив, що таких безробітних в Україні 38%.

– Мабуть, це досить природна причина, однак з високою ймовірністю такий спосіб використовується бізнесом для звільнення неефективних працівників під час оптимізації діяльності в умовах скорочення виробництва, – йдеться в повідомленні.

21% безробітних звільнені з економічних причин.

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10% українців звільнені з роботи через закінчення терміну контракту, ще 10% не змогли працевлаштуватися після закінчення навчального закладу.

Для 9% українців робота носить сезонний характер, ще 5% не працевлаштовані через завантаженість домашніми обов’язками.

Нагадаємо, станом на вересень в Україні без роботи були 8% населення. У ІІ кварталі 2019 року рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 52,2%, а серед населення у віці 15-70 років – 58,6%.

Фото: Dreamstime

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