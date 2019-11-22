До Чорної п’ятниці 2019 залишилося трохи більше місяця. У яких магазинах шукати знижки – читайте в матеріалі Факти ICTV.

Чорна п’ятниця 2019 року пройде в Україні 29 листопада. Часто магазини влаштовують величезні розпродажі, починаючи з понеділка перед Чорною п’ятницею і до кінця тижня після неї.

Розпродажі на Чорну п’ятницю в Києві і в інших містах пройдуть і у великих ТЦ, і в інтернет-магазинах. Відстежувати знижки все ж найпростіше в мережі.

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Варто відзначити, що зараз відомі тільки назви магазинів, які візьмуть участь у розпродажах Чорної п’ятниці. Розмір знижок і точна дата їх старту будуть відомі ближче до 29 листопада.

Що найчастіше купують українці в Чорну п’ятницю

Статистика останніх років показує, що в Україні найчастіше купують одяг, взуття, побутову техніку, електроніку та косметику.

Скільки готові витратити українці в Чорну п’ятницю

Згідно з даними минулих років, українці готові витратити на розпродажах 3 139 грн.

Магазини, які візьмуть участь у розпродажах Чорної п’ятниці 2019

Побутова техніка

Алло

Ельдорадо

Comfy

Цитрус

Розетка

Фокстрот

Stylus

MOYO

Xiaomi

Одяг та взуття

Answear

Intertop

Lamoda

H&M

Lee Cooper

Kasta

Косметика

Watsons

NYX Cosmetic

iHerb

Parfums

Товари для дому

Епіцентр

Jysk

Подорожі

Booking

МАУ

До слова, раніше Факти ICTV писали, як не стати жертвою маркетингових ходів.