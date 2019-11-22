У Києві викрили фейкові компанії Tesla, які встигли обдурити українців на 12 млн грн.

Прокуратура Києва завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної діяльності двох осіб, які створили фейкові представництва компанії Tesla Motors Inc.

Зазначені особи в період з 2017 по 2019 рік утворили в Україні ряд псевдопредставництв американської компанії Tesla Motors Inc, використовуючи схожу назву.

Підозрювані розмістили на своєму сайті інформацію про продаж цінних паперів корпорації Tesla і автомобілів.

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Насправді ніякого відношення до діяльності корпорації підозрювані не мали.

Ліцензії на здійснення діяльності на фондовому ринку вони не отримували й угод з цінними паперами не вчинялися. Всі гроші, отримані від інвесторів, зловмисники привласнювали.

Підозрювані встигли обдурити 25 потерпілих на суму понад 12 млн грн.

Нагадаємо, навесні у Києві працівники прокуратури і поліції затримали учасників злочинної групи, які обдурили не менше 200 громадян. Під приводом продажу неіснуючих автомобілів і сільськогосподарської техніки, зловмисники заволоділи коштами громадян на суму майже 7 млн грн.