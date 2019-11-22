Дмитро Габінет став головою Хмельницької обласної державної адміністрації. Все, що про нього відомо – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Дмитро Габінет призначений головою Хмельницької ОДА. Відповідний указ №864/2019 опублікований на сайті президента України Володимира Зеленського.

22 листопада перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов представив на посаді Габінета. Його кандидатуру погодив Кабмін.

Біографія Дмитра Габінета

Габінет народився у Хмельницькому. Він є кандидатом юридичних наук, викладав в Україні і в одному з університетів Польщі.

Також до призначення на посаду голови Хмельницької ОДА працював помічником нардепа Миколи Стефанчука.

З 2014 року був головою громадської організації Форпост Народовладдя, а з 2017 року – Хмельницького інформаційно-консультаційного центру UMCS.

У 2014 році Габінет представляв інтереси Сергія Тігіпка і його партії Сильна Україна в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах.

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Декларація Габінета

Габінет має земельну ділянку в Новоушицькому районі площею 470 квадратних метрів. Разом з матір’ю володіє квартирою на 61,8 квадратних метра і гаражем на 21,9 квадратних метра.

У нього є авто Москвич 1983 року випуску.

Основним місцем роботи Габінет вказав Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, де він за 2018 рік заробив 51 тис. 841 грн.

Також він зберігає готівкою €8 тис.

Габінет працював за сумісництвом і отримував гонорари у військовій частині А 2339 – 33 тис. 932 грн; університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні – 161 тис. 574 грн; Вінницькому регіональному центрі оцінювання якості освіти – 1 440 грн.

Нагадаємо, 6 листопада Володимир Зеленський призначив депутата Верховної Ради від Слуги народу Олексія Кучера головою Харківської ОДА замість Юлії Світличної. Вона обіймала посаду з жовтня 2016 року.