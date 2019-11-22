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Факти / Україна

Погода в Україні на 22 листопада (КАРТА)

В Україні 22 листопада буде переважати морозна погода.

Погода в Україні на 22 листопада (КАРТА)

У п’ятницю, 22 листопада, по всій території України очікуються заморозки, у деяких областях показники будуть доходити до -12°.

На півночі країни вдень очікується 0 -3°, вночі до -8°.

У Києві в останній робочий день буде -1 -3° вдень, вночі -6 -8°.

У східних областях найхолодніше. Вдень 0 -2°, вночі термометри покажуть -9 -12°.

Читайте: Погода в Єгипті на Новий рік 2020

На півдні України тепліше, тут вдень +3 -1°, вночі прогнозується -1 -7°.

У західній частині країни вдень 0 +10°, вночі заморозки -4°.

До речі, Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на листопад.

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