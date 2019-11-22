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Факти / Україна

У Гаазі 22 листопада винесуть перше рішення щодо захоплення РФ українських суден

Арбітражний трибунал в Гаазі 22 листопада ухвалить перше рішення у справі України проти Росії щодо порушення імунітету трьох українських кораблів та 24 членів їх екіпажів за Конвенцією ООН з морського права.

Международный трибунал

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що 21 листопада в Гаазі відбулися слухання щодо захоплених РФ рік тому українських суден та моряків.

За її словами, за результатами цих слухань Арбітраж 22 листопада ухвалить своє перше рішення та затвердить правила своєї роботи, “визначить назву справи та засади транспарентності, а саме можливість доступу широкого загалу до матеріалів справи, а також можливість трансляції слухань в режимі онлайн”.

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– Ми наполягаємо на тому, що справа є терміновою, оскільки незважаючи на те, що у вересні РФ звільнила наших моряків, кримінальні справи проти них тривають. Тобто вона і надалі продовжує заперечувати імунітет українських моряків, – наголосила дипломат.

Зеркаль також повідомила, що РФ намагається затягнути судовий розгляд та прагне зробити слухання максимально закритими.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права виголосив свій вирок щодо 24 українських моряків та трьох кораблів, які РФ безпідставно захопила 25 листопада 2018 року.

Джерело: Lana Zerkal

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