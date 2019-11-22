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Факти / Україна / Суспільство

У Новому Роздолі ввімкнули опалення

У Новому Роздолі (Львівська область) ввечері 21 листопада почали подавати тепло до житлових будинків та навчальних закладів.

У Новому Роздолі ввімкнули опалення

У Новому Роздолі на Львівщині, де напередодні склалася критична ситуація з опаленням, врешті увімкнути теплопостачання у житлові будинки.

Наразі ліквідовано всі витоки на магістральному трубопроводі, тому в ніч на 22 листопада вдалося увімкнули опалення.

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Також у Новояворівську теплоносій з температурою +45 С почав надходити в тепломережу 2-го мікрорайону і зараз відбувається заповнення мереж дошкільних і шкільних закладів та внутрішньо будинкових систем житлових будинків, інших споживачів. Відновлюється циркуляція по системах споруд.

Раніше Факти ICTV писали, як почався опалювальний сезон в Україні.

Джерело: Урядовий портал

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