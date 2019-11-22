Укрзалізниця призначила сім додаткових потягів на новорічні та різдвяні свята.

На Новий рік та Різдво Укрзалізниця вже призначила 7 додаткових поїздів. П’яти поїздам подовжено маршрути, щоб розширити географію залізничних перевезень.

Потяг № 216/215 Жмеринка—Київ курсуватиме 23 грудня: відправлення зі Жмеринки о 14.20, прибуття до Києва о 19.28.

Потяг № 181/182 Київ — Львів вирушатиме зі Львова 21, 22, 25, 26 грудня о 12.18 та прибуватиме до Києва о 00.02. Зворотно з Києва відправлення о 00.55 22, 23, 26, 27 грудня, прибуття до Львова о 10.36.

Потяг № 223/224 Київ—Одеса курсуватиме 29 грудня та 4 січня. З Києва поїзд відправиться о 07.46 та прибуде до Одеси о 17.55. З Одеси поїзд вирушатиме о 11.03 та прибуватиме до Києва о 20.31.

Потяг № 205/206 Покровськ—Харків курсуватиме 22, 27, 28, 29, 30 грудня, 2 та 4 січня. Відправлення з Покровська о 09.20 та прибуття до Харкова о 14.49. Відправлення з Харкова о 16.44 та прибуття до Покровська о 22.07.

Потяг № 197/198 Київ—Ковель курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06.19, прибуття до Ковеля о 14.48. Зворотно відправлення з Ковеля об 11.27, прибуття до Києва о 20.45.

Потяг № 168 Львів — Одеса призначений 22, 27, 30 грудня та 2 січня. Відправлення зі Львова о 09.40 та прибуття до Одеси о 20.23. Відправлення з Одеси о 10.18 та прибуття до Львова о 21.05.

Потяг № 202/201 Львів—Ужгород курсуватиме 29 грудня та 1 січня, відправлення зі Львова о 06.43 та прибуття до Ужгорода о 12.10. Відправлення з Ужгорода о 14.05 та прибуття до Львова о 19.55.

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До того ж, для зручних подорожей у святкові дні потягам подовжено маршрут. Зокрема, маршрут Запоріжжя — Київ подовжено до Чопа, Кривий Ріг—Київ – до Ужгорода, Дніпро—Київ – до Львова, Львів—Київ – до Львова, Суми — Київ – до Вінниці.

До речі, раніше ми писали, як фунікулер у Києві працюватиме на Новий рік 2020.