Президент США Дональд Трамп зізнався в любові до українського народу і закликав боротися з корупцією в країні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що, надаючи допомогу українському народу, хоче бути впевненим у правильному її розподілі.
– Я люблю український народ, – сказав він.
Також Трамп закликав Київ викорінювати корупцію.
– Потрібно переконатися, що гроші будуть витрачені потрібним чином, – пояснив він.
За його словами, Україна фігурує в числі країн світу, в яких проблема корупції стоїть найбільш гостро. Цей фактор підштовхнув його свого часу до того, щоб доручити своєму адвокату Руді Джуліані курирувати в Білому домі пов’язану з Україною тематику.
Читайте: Держдепартамент розморозив допомогу Україні до розпорядження Трампа
Трамп пояснив, що Джуліані “найкращий мер в історії Нью-Йорка” і “можливо, найкращий борець проти злочинності за останні 50 років”.
На думку президента США, це дозволило б Джуліані ефективно допомагати Україні боротися проти корупції.
Раніше Трамп обурився тим, що його звинувачують у тиску на українських політиків. Він заявив, що президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Вадим Пристайко не знали про затримку військової допомоги.