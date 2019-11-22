Президент США Дональд Трамп зізнався в любові до українського народу і закликав боротися з корупцією в країні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що, надаючи допомогу українському народу, хоче бути впевненим у правильному її розподілі.

– Я люблю український народ, – сказав він.

Також Трамп закликав Київ викорінювати корупцію.

– Потрібно переконатися, що гроші будуть витрачені потрібним чином, – пояснив він.

За його словами, Україна фігурує в числі країн світу, в яких проблема корупції стоїть найбільш гостро. Цей фактор підштовхнув його свого часу до того, щоб доручити своєму адвокату Руді Джуліані курирувати в Білому домі пов’язану з Україною тематику.

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Трамп пояснив, що Джуліані “найкращий мер в історії Нью-Йорка” і “можливо, найкращий борець проти злочинності за останні 50 років”.

На думку президента США, це дозволило б Джуліані ефективно допомагати Україні боротися проти корупції.

Раніше Трамп обурився тим, що його звинувачують у тиску на українських політиків. Він заявив, що президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Вадим Пристайко не знали про затримку військової допомоги.