23 листопада – День пам’яті жертв голодоморів. Дехто з українців за традицією змінюють аватарки в соцмережах, аби долучитися до вшанування жертв сталінського терору. Ми зібрали для вас 5 найдушевніших картинок.

Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів пройдуть по всій Україні та у багатьох країнах світу 23 листопада.На території України буде приспущено Державний прапор та обмежено проведення заходів розважального характеру. О 16.00 у кожній домівці й установі українці приєднаються до загальнонаціональної хвилини мовчання. Після цього українці несуть свічки до пам’ятників жертвам.

Всеукраїнська акція Запали свічку пам’яті у 2019 році відбудеться за 15 тис. км від Києва. Учасники української антарктичної експедиції на станції Академік Вернадський запалять 12 свічок на вшанування жертв Голодомору.

Читайте: Що таке Голодомор і чому він розпочався

Долучитися до вшанування пам’яті жертв Голодомору можна також, змінивши аватарку в соцмережах. Факти ICTV зібрали для вас найдушевніші картинки.