Біля берегів Малайзії затримали судно, у складі екіпажу якого перебували українці.

Біля берегів Малайзії місцева морська поліція затримала судно, з українцями на борту.

Читайте: Під час шторму в Атлантиці зникло судно з українцями на борту – МЗС

У МЗС України уточнили, що місцеві правоохоронці затримали саме судно, але не екіпаж.

– Підставою для затримання, як повідомила морська поліція, було порушення норм морського судноплавства – опускання якоря без отримання на те згоди. Консул встановив контакт з екіпажем, обговорено алгоритм подальших дій. Тримаємо справу на контролі, – заявив заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Раніше Факти ICTV писали, що 20 листопада захоплені торік Росією українські кораблі Бердянськ, Нікополь та Яни Капу прийшли у порт Очаків.