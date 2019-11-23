23 листопада весь православний світ вшановує пам’ять Святого Георгія Побідоносця. Про історію виникнення цього свята читайте на сайті Факти ICTV.

Великомученик Георгій був сином багатих і благочестивих батьків, які виховали його в християнській вірі. Поступивши на військову службу, Георгій виділився серед інших воїнів своїм розумом та хоробрістю.

Досягнувши незабаром звання тисяцького, святий Георгій став улюбленцем імператора Діоклетіана, а той був талановитим правителем, але фанатичним прихильником римських богів. Поставивши собі за мету відродити в Римській імперії язичництво, він увійшов в історію як один з найжорстокіших гонителів християн.

Почувши одного разу на суді нелюдський вирок про винищування християн, святий Георгій запалав співчуттям до них.

Передбачаючи, що його теж очікують страждання, Георгій роздав своє майно бідним, відпустив на волю своїх рабів, прийшов до Діоклетіана і, оголосивши себе християнином, викрив його в жорстокості та несправедливості.

Мова святого Георгія була сповнена сильних і переконливих заперечень проти імператорського наказу переслідувати християн.

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Після безрезультатних умовлянь відректися від Христа імператор наказав піддати святого на різні муки. Святий Георгій був ув’язнений, де його поклали спиною на землю, ноги причепили кайданами, а на груди поклали важкий камінь.

Але святий Георгій мужньо переносив страждання і прославляв Господа. Тоді мучителі Георгія почали хитрувати в жорстокості. Вони били святого воловими жилами, колесували, кидали в негашене вапно, примушували бігти в чоботях з гострими цвяхами всередині.

Святий мученик все терпляче переносив з молитвою на устах. Зрештою, імператор наказав відтяти мечем голову святому. Так святий мученик відійшов до Христа в Нікомидії в 303 році.

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