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Факти / Україна

День пам’яті трансгендерів: у Києві вшанували пам’ять жертв трансфобії

У Києві відбувся Транс-Марш присвячений Міжнародному дню пам’яті трансгендерних людей, які загинули через трансфобію.

День пам’яті трансгендерів: у Києві вшанували пам’ять жертв трансфобії

У Києві на Михайлівській площі пройшов марш до Дня пам’яті трансгендерних людей, які загинули через трансфобію, який відзначали 20 листопада.

Учасники маршу згадали загиблих хвилиною мовчання.

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Також організатори зазначили, що хочуть почути позицію нової влади щодо трансгендерних людей, а також висунути до неї вимоги щодо оновлення клінічного протоколу, що регулює процедуру трансгендерного переходу та введення гендерної ідентичності в антидискримінаційне законодавство.

Марш охороняла Нацполіція, зокрема поліція діалогу та кінна поліція.

Однак не обійшлося без провокацій. Противники маршу також вишикувалися на Михайлівській площі.

Вони намагалися прорвати кордон поліції, які оточили територію проведення мітингу. Але у агресивно налаштованих громадян пробратися до актівістав не вийшло.

Противники маршу стали викрикувати непристойні гасла про поліцію та кидати у правоохоронців сирі яйця.

День пам’яті трансгендерів: у Києві вшанували пам’ять жертв трансфобії / 6 фотографий

Нагадаємо, у 2018 році під час маршу за права трансгендерів  у Києві постраждав канадський журналіст Майкл Колборн.

Джерело: Громадське

Фото: Інформатор

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