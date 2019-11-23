У День пам’яті жертв Голодомору, 23 листопада, Україна вшановує пам’ять жертв штучного голоду 1925-1933 років.
Посольство Австралії в Україні вшанувало пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років.
– Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів невинних українців, які загинули під час штучного голоду 1932-1933 років. Ми запалюємо свічки і пам’ятаємо Голодомор, – наголосили у посольстві.
Today we commemorate the memory of millions of innocent Ukrainians who perished during the deliberate famine of 1932-33. We light a candle and remember #holodomor pic.twitter.com/vVYGRiLMcJ
— Aus Emb Ukraine (@AUinUA) November 23, 2019
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор висловив солідарність з українцями в День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років.
– Це був штучно створений голод. Це була трагедія, це був злочин. Ухвалювалися закони, щоб посилити цей голод. Серед них – закон про п’ять колосків. Ці колоски нагадують нам про загиблих. Ми ніколи не забудемо Голодомор, його жертв та цей злочин проти людства. Ми з Україно., – зазначив Тейлор.
Ми разом з народом України з сумом згадуємо всіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932-33 років.
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We join the people of Ukraine in solemnly remembering and mourning all those who lost their lives during the tragic 1932-33 #Holodomor. pic.twitter.com/993QDvAYQG
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 23, 2019
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Дорогі українці! День Гідності та Свободи – особливий для кожного з нас. Він пов'язаний з початком двох революцій, коли голоси мільйонів громадян злилися в єдиний голос нації, щоб твердо сказати: українці хочуть і будуть жити у вільній, демократичній та квітучій державі. Гідність і свобода – невід’ємні складові нашої ДНК. Саме тому українці не на словах знають, як захищати свою гідність і виборювати свободу на барикадах. У цій боротьбі, на жаль, ми заплатили найвищу можливу ціну. Це – людські життя. На місці загибелі Героїв Небесної Сотні з’явиться Музей Революції Гідності. І це дуже важливо. Проте будьмо відверті: для вшанування пам’яті кожного загиблого музею недостатньо. Ми повинні відстоювати та захищати ідеали, за які віддали життя наші громадяни. І, звичайно, нам потрібні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов’язково отримати відповіді, а винні – покарання. У складні моменти українці завжди демонструють неймовірну згуртованість та єдність. Ми стоїмо одне за одного незалежно від віку, статі, мови та віросповідання. І сьогодні, як ніколи, ми потребуємо такої ж єдності. Заради захисту країни, незалежності, свободи та права самостійно обирати власне майбутнє. Саме майбутнє і країна, яку ми збираємося залишити у спадок дітям, повинні нас об’єднати. Тож будьмо єдиними. Щоб бути сильними. І щоб разом побудувати нову Україну. З Днем Гідності та Свободи!
Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)
Голодомор на сегодня официально признан геноцидом украинского народа в 18 странах мира.
Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять жертв голодоморів.
Президентське подружжя поклало пам’ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору.
У цей день на всій території України буде приспущено державні прапори.
О 16.00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять про жертв голодоморів, а також проведена всеукраїнська акція Запали свічку. В цей час кожен охочий може долучитися до пам’яті загиблих співвітчизників і встановити свічку на підвіконні.