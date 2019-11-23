Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор висловив солідарність з українцями в День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років.

– Це був штучно створений голод. Це була трагедія, це був злочин. Ухвалювалися закони, щоб посилити цей голод. Серед них – закон про п’ять колосків. Ці колоски нагадують нам про загиблих. Ми ніколи не забудемо Голодомор, його жертв та цей злочин проти людства. Ми з Україно., – зазначив Тейлор.