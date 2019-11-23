Щороку в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору. Головні факти про штучний масовий голод, організований комуністичним режимом у 1932-1933 роках – у нашому матеріалі.

У 2019 році День пам’яті жертв Голодомору припадає на 23 листопада, тобто четверту суботу листопада.

Ми пропонуємо згадати головні факти про Голодомор 1932-1933 в Україні, який визнали геноцидом українського народу понад 20 країн.

Читайте: Що таке Голодомор і чому він почався

1. Штучний голод забрав життя 3 млн 943 тис. українців. Це останні дані Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України.

2. З тодішніх семи областей України найбільше постраждали Київська та Харківська, де померли понад 1 млн осіб. Найменше жертв було в Чернігівській та Донецькій областях.

3. Доведені до відчаю селяни їли тіла своїх чи сусідських померлих дітей. За деякими даними, за канібалізм під час Голодомору засудили понад 2,5 тис. людей.

4. У пресі перша згадка про голод в СРСР з’явилася у грудні 1933 року. В газеті Manchester Guardian вийшли три статті британського журналіста Малкольма Маґеріджа. Він розповів, що в Україні та на Кубані люди помирають від голоду. Після цього радянська влада заборонила іноземним журналістам їздити в ці регіони.

5. На рівні офіційного партійного керівництва слово Голодомор вперше прозвучало в грудні 1987 року. Перший секретар ЦК КПРС Володимир Шербицький на урочистостях з нагоди 70-ліття УРСР визнав факт голоду.

6. ЦК Компартії України у 1990 році дозволив публікацію книги Голод 1932-1933 рр. в Україні: очима істориків, мовою документів.

7. А у 2006-му СБУ розсекретила понад п’ять тисяч сторінок державних архівів про Голодомор.

8. Автор терміна геноцид, польський та американський юрист Рафаель Лемкін у 1953 році першим із фахівців міжнародного права визначив винищення української нації сталінским режимом як геноцид.

9. Верховна Рада у 2006 році офіційно визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

10. Парламентська асамблея Ради Європи у 2010 році відмовилася визнавати голод геноцидом українців, проте визнала сталінський режим винним у масовому голоді в СРСР.

До речі, згідно з результатами опитування, яке провела соціологічна група Рейтинг, 82% українців вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Не згодні 11% опитаних і 7% не змогли відповісти.