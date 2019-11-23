У США порівняли звірства радянського режиму щодо українців за часів Голодомору з сучасною агресією Росії.

США вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні.

– У листопаді ми шануємо і згадуємо мільйони українців, які загинули 86 років тому під час Голодомору, жахливого голоду, створеного варварською політикою сталінського режиму. Хоча ця жахлива трагедія була одним з найжорстокіших подій ХХ століття, Радянському союзу не вдалося зломити дух українського народу, – заявила речник Державного департаменту Морган Ортагус.

Читайте: 28 тис. голодних смертей щодня. Чому Сталін хотів знищити українців

Також вона порівняла звірства радянського режиму щодо українців із сучасною агресією Росії.

– Тепер Україна знову зазнала нападу. Окупація Криму Росією і її поточна агресія на сході України призвели до близько 13 тис. загиблих. Навіть зараз Москва намагається маніпулювати і знищувати прагнення народу України. Але в своїй підступній кампанії Росія недооцінює стійкість українців і їх прагнення до кращого майбутнього. Ця кампанія приречена на провал, – сказала Ортагус.

.@StateDeptSpox: Ми вшановуємо пам’ять мільйонів українців, які загинули вісімдесят шість років тому під час Голодомору. Ми разом з усім світом пам’ятаємо про невинні жертви часів Голодомору, і запевняємо у своїй підтримці демократичної, заможної та суверенної України. pic.twitter.com/tN2b8p9IWM — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 23, 2019

Нагадаємо, що 23 листопада День пам’яті жертв Голодомору і Україна вшановує пам’ять жертв штучного голоду 1932-1933 років.