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Факти / Україна

Путін приречений на провал: у США порівняли Голодомор з агресією РФ в Україні

У США порівняли звірства радянського режиму щодо українців за часів Голодомору з сучасною агресією Росії.

Путін приречений на провал: у США порівняли Голодомор з агресією РФ в Україні

США вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні.

– У листопаді ми шануємо і згадуємо мільйони українців, які загинули 86 років тому під час Голодомору, жахливого голоду, створеного варварською політикою сталінського режиму. Хоча ця жахлива трагедія була одним з найжорстокіших подій ХХ століття, Радянському союзу не вдалося зломити дух українського народу, – заявила речник Державного департаменту Морган Ортагус.

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Також вона порівняла звірства радянського режиму щодо українців із сучасною агресією Росії.

– Тепер Україна знову зазнала нападу. Окупація Криму Росією і її поточна агресія на сході України призвели до близько 13 тис. загиблих. Навіть зараз Москва намагається маніпулювати і знищувати прагнення народу України. Але в своїй підступній кампанії Росія недооцінює стійкість українців і їх прагнення до кращого майбутнього. Ця кампанія приречена на провал, – сказала Ортагус.

Нагадаємо, що 23 листопада День пам’яті жертв Голодомору і Україна вшановує пам’ять жертв штучного голоду 1932-1933 років.

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