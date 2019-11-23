28 листопада у православних християн починається Різдвяний піст, який триває 40 днів і завершиться на Різдво, 7 січня.
У порівнянні з Великим постом, Різдвяний піст вважають нестрогим – можна їсти варену їжу з олією, а також рибу та вино.
Якщо немає жодних свят, то в понеділок, середу та п’ятницю можна вживати рослинну їжу без олії, а у вівторок і четвер – з олією, у суботу та неділю – аж до 2 січня – до них додається риба.
Крім того, риба дозволена й у великі свята – Введення у храм Пресвятої Богородиці (4 грудня), День Миколи Чудотворця (19 грудня), а також у дні пам’яті деяких святих – апостолів Матвія (29 листопада), Андрія Первозванного (13 грудня) і князя Олександра Невського (6 грудня).
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Суворість посту посилюється в останній тиждень перед Різдвом, максимально строгий піст припадає на Святвечір – 6 січня.
Завершується Різдвяний піст після настання темряви, або появи на небі першої зірки, яка символізує зірку, що зійшла над Віфлеємом у момент народження Ісуса.
Особливості Різдвяного посту
Є ряд обставин, які дозволяють людині послаблювати піст. Це хвороба, важка фізична праця, похилий вік, подорож. Також від посту звільняються вагітні жінки та малі діти.
У піст не можна вживати міцні алкогольні напої (горілка, коньяк тощо). Лише у суботу та неділю, а також на свята дозволяється випити трохи вина.
Під час посту заборонене вінчання, проте хрещення дітей проводиться незалежно від посту.
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Різдвяний піст розподіляється на 3 етапи:
- 28 листопада – 19 грудня;
- 20 грудня – 1 січня;
- 2 – 6 січня.
Що можна їсти з 28 листопада по 19 грудня
Понеділок: гаряча їжа рослинного походження, але без олії.
Вівторок, четвер, субота та неділя: рослинна їжа з додаванням олії, наприклад, овочеві супи та каші, а також риба.
Середа і п’ятниця: продукти рослинного походження, які не піддавалася термообробці, – це так зване сухоїдіння. Допускаються фрукти, овочі, горіхи, хліб, мед і сухофрукти.
У суботу та неділю можна вино.
Під час свята Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня) дозволяється риба, гаряча їжа, рослинна олія та вино.
Що можна їсти з 20 грудня по 1 січня
Понеділок: гаряча їжа рослинного походження, але без олії.
Вівторок і четвер: приготована на олії рослинна їжа.
Середа і п’ятниця: сухоїдіння.
Субота та неділя: гаряча їжа рослинного походження з олією, риба.
Що можна їсти з 2 по 6 січня
Понеділок, середа і п’ятниця: сухоїдіння.
Вівторок і четвер: гаряча їжа без олії.
На вихідних можна додати до гарячої їжі рослинну олію.
6 січня, на Святвечір, забороняється їсти до сходження першої зірки. Після – розпочніть трапезу із куті – традиційної різдвяної страви з зерен пшениці або рису, підсолоджених медом, сухофруктами, родзинками, маком та горіхами.
Різдвяний піст у Новорічну ніч
Передусім слід сходити до храму на молебень та подякувати Богові за минулий рік і попросити на наступний рік благословіння.
Під час святкування Нового року тим, хто постує, дозволено їсти рибу і випити трохи вина. Для святкового столу підійде також пісний плов з яблуками, гарбузом і сушеними фруктами.
Надмірні веселощі під час посту небажані. За своєю значимістю Різдво і Новий рік не співставні свята.
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