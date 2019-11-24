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Факти / Україна

Погода в Україні на 24 листопада (КАРТА)

У неділю в Україні переважає морозна погода, місцями доходить до -12°.

Погода в Україні на 24 листопада (КАРТА)

У неділю, 24 листопада, на сході країни буде вдень 0 -2°, вночі 10-12 градусів морозу.

У західних областях вдень прогнозують 1-5° тепла, вночі -1 -4°. В Ужгороді буде найтепліше – вдень 10-12° тепла, а вночі -1 +1°.

На півночі країни вдень очікується -1 +1°, вночі -7 -9°.

Читайте: 10-градусні морози прийдуть в Україну на вихідні (КАРТА)
У південній частині України вдень 0 +4°, вночі -3 -5°.

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