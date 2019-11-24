США закликали Росію виконати Мінські домовленості задля поліпшення двосторонніх відносин між країнами.

Поліпшення двосторонніх відносин між США та Росією залежить від виконання Москвою Мінських домовленостей.

Про це заявив перший заступник держсекретаря США Джон Салліван.

– Заступник держсекретаря Салліван підкреслив на зустрічі з главою МЗС Лавровим, що поліпшення двосторонніх відносин залежить від виконання Москвою положень мінських домовленостей, – йдеться у повідомленні Держдепу США.

Читайте: Мінськ триватиме навіть без домовленостей щодо Донбасу – посол Німеччини

Також Вашингтон закликав Москву відмовитися від спроб “підірвати демократичні процеси у США”.

Нагадаємо, 14 листопада Вадим Пристайко заявив, що Україна може вийти з Мінських угод.