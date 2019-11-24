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Факти / Україна / Політика

Поліпшення стосунків з РФ неможливе без виконання Москвою Мінських угод – США

США закликали Росію виконати Мінські домовленості задля поліпшення двосторонніх відносин між країнами.

Поліпшення стосунків з РФ неможливе без виконання Москвою Мінських угод – США

Поліпшення двосторонніх відносин між США та Росією залежить від виконання Москвою Мінських домовленостей.

Про це заявив перший заступник держсекретаря США Джон Салліван.

– Заступник держсекретаря Салліван підкреслив на зустрічі з главою МЗС Лавровим, що поліпшення двосторонніх відносин залежить від виконання Москвою положень мінських домовленостей, – йдеться у повідомленні Держдепу США.

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Також Вашингтон закликав Москву відмовитися від спроб “підірвати демократичні процеси у США”.

Нагадаємо, 14 листопада Вадим Пристайко заявив, що Україна може вийти з Мінських угод.

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