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Факти / Україна / Політика

Сенатори США підтримують Україну в протистоянні з Росією – Міноборони

Сенатори США запевнили міністра оборони України Андрія Загороднюка в підтримці України у протистоянні гібридним загрозам з боку РФ.

Сенат США

США будуть продовжуватимуть політично підтримувати Україну в протистоянні гібридним загрозам з боку Російської Федерації, підкреслили американські сенатори Тім Кейн і Ангус Кінг.

Позицію США сенатори передали міністру оборони України Андрію Загороднюку.

– У тому числі, мова йде про подальший санкційний тиск на країну-агресора, зокрема, за будівництво Північного потоку-2, – йдеться в оприлюдненому в суботу ввечері прес-службою повідомленні.

Також Загороднюк ознайомив сенаторів із поточною ситуацією у вітчизняному оборонному відомстві та планом його реформування.

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– Том Кейн і Ангус Кінг запевнили у цілковитій підтримці Сенатом ініціатив української сторони і продовженні плідної взаємовигідної співпраці, – наголошується в інформації.

Нагадаємо, у США порівняли злочини радянського режиму проти українців за часів Голодомору з сучасною агресією Росії.

Джерело: Міноборони

Фото: Dreamstime

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