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Факти / Україна

Скандал у Сербії: Вучич пояснив, як сербська зброя опинилася на Донбасі

Українські військові на Донбасі могли отримати сербську зброю шляхом реекспорту.

Скандал у Сербії: Вучич пояснив, як сербська зброя опинилася на Донбасі

Cербські міномети могли опинитися в Україні шляхом реекспорту. Так президент Сербії Александар Вучич прокоментував заяву опозиціонерки Марініки Тепич про те, що українські військові на Донбасі, ймовірно, використовують зброю з Сербії попри те, що країна офіційно не експортувала озброєння до України.

Згідно із оприлюдненими даними, сербська компанія Техноремонт купила партію мін виробництва заводу Крушик у продавця Jugoimport SDPR, продала їх польській компанії Nattan, представником якої фактично був громадянин України Віталій Дементьєв, а вже потім боєприпаси потрапили в Україну.

Вучич заявив, що міністерство торгівлі Сербії дозволило компанії Техноремонт продати зброю польській компанії Nattan, яка у документах, оприлюднених опозиціонерко, названа кінцевим отримувачем зброї.

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Сербський президент запевнив, що хоча все було зроблено відповідно до закону і угода “була чиста, як сльоза”, однак сербські спецслужби попередили Службу зовнішньої розвідки Росії про можливий реекспорт озброєння в Україну.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, де українські партизани беруть зброю для війни проти Росії на Донбасі.

Джерело: Українська правда

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