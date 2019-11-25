Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів.

Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до статті 321-1 КК України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, який Верховна Рада ухвалила 12 листопада 2019 року.

Тепер виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих ліків карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Раніше санкція статті передбачала позбавлення волі на 3-5 років.

Якщо ж ті самі дії будуть вчинені повторно, то зловмисникам загрожує 8-10 років в’язниці (раніше – від п’яти до восьми років) з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Читайте: Зеленський сказав, що змінять у законі про ринок землі до другого читання

Закон посилює відповідальність службових осіб, діяльність яких безпосередньо пов’язана з обігом ліків. Так, розповсюдження завідомо фальсифікованих ліків шляхом зловживання службовим становищем; медичним або фармацевтичним працівником, або через інтернет карається позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

У разі, якщо дії спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, що 25 листопада Володимир Зеленський підписав закон про введення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.