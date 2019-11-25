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Факти / Україна

15 років в’язниці! Зеленський підписав закон про відповідальність за підробку ліків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів.

15 років в’язниці! Зеленський підписав закон про відповідальність за підробку ліків

Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до статті 321-1 КК України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, який Верховна Рада ухвалила 12 листопада 2019 року.

Тепер виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих ліків карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Раніше санкція статті передбачала позбавлення волі на 3-5 років.

Якщо ж ті самі дії будуть вчинені повторно, то зловмисникам загрожує 8-10 років в’язниці (раніше – від п’яти до восьми років) з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Закон посилює відповідальність службових осіб, діяльність яких безпосередньо пов’язана з обігом ліків. Так, розповсюдження завідомо фальсифікованих ліків шляхом зловживання службовим становищем; медичним або фармацевтичним працівником, або через інтернет карається позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

У разі, якщо дії спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, що 25 листопада Володимир Зеленський підписав закон про введення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Джерело: Офіс Президента

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