Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів про безглуздий документообіг між Кабміном і податковою.

Дмитро Дубілет розповів про неузгодженість регламентів державних відомств, що унаслідку змушує працівників цих відомств займатися безглуздим документообігом.

Зокрема йдеться про перевірку декларацій працівників уряду у податковій.

– Я знайшов у Кабміні дивне явище. Смішне і сумне одночасно. Чи то Кафка, чи то Жванецький? У 2014 році ухвалили закон про очищення влади. Згідно з ним кожен, хто влаштовувався на державну службу, має пройти перевірку. За правилами чиновники повинні були заповнювати паперові декларації, а кадрова служба відправляла запит у податкову з проханням їх перевірити, – зазначив політик.

Дубілет уточнив, що у 2016 році ці паперові декларації змінили на декларації НАЗК в електронному вигляді. От тільки Кабмін не змінив регламент, за яким кадровики повинні відправляти запит у податкову.

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– І ось уже кілька років у всіх держорганах України відбувається дивний ритуал. Кадрова служба готує для кожного кандидата значний пакет паперових документів і відправляє офіційний запит у податкову. У відповідь податкова служба кожен раз офіційно відповідає, що взагалі-то паперові декларації до них уже не направляють, – пояснив чиновник.

Міністр висловив бажання припинити такий потік документів і найближчим часом перевести усе в е-вигляд.

Нагадаємо, 12 вересня Верховна Рада у першому читанні підтримала запровадження електронного документообігу в сфері законотворчої діяльності.