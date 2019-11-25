Станом на 25 листопада залишаються не повністю підключеними до опалення місто Київ, Одеська, Запорізька, Полтавська і Кіровоградська області.

Міністерство розвитку громад і територій повідомило, що 20 областей України повністю підключені до опалення.

Водночас, у Києві, Одеській, Запорізькій, Полтавській і Кіровоградській областях іще не у всі об’єкти соціальної та житлової сфер подали тепло.

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– Підключені не всі об’єкти соціальної та житлової сфер у Запорізькій (соціальна – 99,7%), Кіровоградській (житлова – 93,1%, соціальна – 99,7%), Одеській (житлова – 99,9%), Полтавській (соціальна – 98,1%) областях та місті Київ (житлова – 99,9%), – повідомили у Мінрегіоні.

До слова, у місті Новий Розділ у Львівській області 21 листопада ввечері почали подавати опалення.

До цього місцеві мешканці залишалися без тепла через критичну ситуацію, яка склалася внаслідок аварії на теплоелектростанції минулої зими. Вважається, що до неї призвела недбалість попереднього керівництва.