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Факти / Україна

Перший у сезоні: у Львові випав сніг

Перший сніг порадував львів’ян, які живуть у Рясному.

Перший у сезоні: у Львові випав сніг

24 листопада у Львові випав перший сніг у цьому осінньо-зимовому сезоні. Фотографії із припорошеними снігом деревами та автівками опублікував місцевий житель Рясного Михайло Гринишин.

У коментарях до свого допису чоловік додав, що вже встиг зліпити сніжки.

Перший у сезоні: у Львові випав сніг / 2 фотографии

Читайте: Снігопад паралізував Францію: дороги заблоковані, без світла 300 тис. будинків

До слова, сніг у Львові прогнозували також у понеділок, 25 листопада.

Нагадаємо, перший сніг у Києві пройшов ще наприкінці жовтня.

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