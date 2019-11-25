Перший сніг порадував львів’ян, які живуть у Рясному.
24 листопада у Львові випав перший сніг у цьому осінньо-зимовому сезоні. Фотографії із припорошеними снігом деревами та автівками опублікував місцевий житель Рясного Михайло Гринишин.
У коментарях до свого допису чоловік додав, що вже встиг зліпити сніжки.
Перший у сезоні: у Львові випав сніг / 2 фотографии
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До слова, сніг у Львові прогнозували також у понеділок, 25 листопада.
Нагадаємо, перший сніг у Києві пройшов ще наприкінці жовтня.
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