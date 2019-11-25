PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на 25 листопада (КАРТА)

У понеділок в Україні переважатиме сонячна погода, без опадів.

Погода в Україні на 25 листопада (КАРТА)

У понеділок, 25 листопада, на сході країни буде вдень -1-2°С, вночі 5-7°С морозу.

У західних областях вдень прогнозують 2-4°С тепла, вночі від -3 морозу до 1°С тепла.

На півночі країни вдень очікується -1 +1°, вночі до -7°С морозу.

Читайте: Погода в Єгипті на Новий рік 2020

У південній частині України вдень 2-4°С тепла, вночі до -1°С.

По всій території країни очікується сонячна погода, без опадів.

Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на листопад.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка