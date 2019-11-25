Яку інформацію з “ДНР” передавав Україні розвідник Едуард Матюха та чому його розсекретили – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

“Народний мер” окупованої Горлівки Донецької області Едуард Матюха виявився українським розвідником, який протягом п’яти років передавав інформацію про присутність російських сил на Донбасі.

Яку інформацію передавав Матюха

Проросійські невизнані анклави (Абхазія, Північна Осетія, Придністров’я, “ДНР” і “ЛНР”) координуються Кремлем через КПРФ. Відповідальна за це людина – депутат Тайсан Казбек Кучукович.

Саме члени комуністичної партії формують російські “гуманітарні конвої”, в яких також перевозять готівку.

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У 2018 році планувалося відновити проект “Новоросія”. Це були військові плани із захоплення Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору до півострова Крим.

Навіщо Матюху розсекретили

Співголова ГІ Права справа Дмитро Снєгирьов розповів, що є така комбінація спецслужб, коли агента виводять та ухвалюється рішення про інформаційний супровід цього процесу.

– Вивід розвідника – інформаційно-психологічна операція з метою деморалізації супротивника. Демонстрація наявності агентів в їх середовищі, неможливість роботи їх так званих спецслужб. І демонстрація здатності українських спецслужб у проведенні оперативної комбінації на окупованій території, – зазначив Дмитро Снєгирьов.

Крім того, Едуард Матюха може стати важливим свідком у міжнародних судах, в яких Україна доводить причетність РФ до війни на Донбасі.

– Цілком можливо, що його евакуація з окупованої території пов’язана тим, що його найближчим часом будуть використовувати в якості свідка в міжнародних судах і позовах. Матюха може надати велику кількість інформації, – зазначив екс-голова Луганської ОДА Георгій Тука.

Нагадаємо, колишній “народний мер” Горлівки Едуард Матюха п’ять років збирав інформацію про дії Росії на Донбасі для Головного управління розвідки Міноборони. Нині Матюха перебуває на підконтрольній Україні території. Про те, що її чоловік є розвідником, не знала навіть дружина.