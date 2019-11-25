Азовське море в Маріуполі Донецької області відступило від берегів на 100 метрів і залишило відкритим дно.

У Маріуполі Азовське море відступило від берегів на 100 метрів і замерзло.

Штормовий вітер і мороз у місті почався ще минулого тижня. Через такі погодні умови вода відступила від берегової лінії і залишила відкритим дно.

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На одному з відео житель Маріуполя зняв морське дно, яке тепер схоже на піщану пустелю.







Вода відійшла від берега і замерзла: у Маріуполі море перетворилося на “пустелю” / 2 фотографии

До слова, 21 листопада на популярному курорті в Кирилівці почався ураганний вітер, через який піднялися високі хвилі. Море вийшло з берегів і з силою обрушилося на берег, змиваючи пляжі.

Джерело: 0629.com.ua