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Факти / Україна

Зеленський підписав законопроект про незаконне збагачення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про введення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

володимир зеленський

Володимир Зеленський підписав закон №263-ІХ, який передбачає повернення статті про незаконне збагачення в Кримінальний кодекс.

Завданням закону є відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також введення інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів.

Відповідно до закону передбачено позбавлення волі строком на 5-10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до 3 років у разі придбання активів, вартість яких більш ніж на 6 млн 243 тис. 250 грн. перевищує законні доходи.

Читайте: Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Під активами розуміються гроші, майнові права, нематеріальні активи, криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань. Також це можуть бути роботи або послуги.

Справи про незаконне збагачення розглядатиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів, а апеляції – Апеляційна палата ВАСУ.

Закон набуде чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Як відомо, 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність чиновників за незаконне збагачення.

Ухвалення нового закону було однією з умов продовження програми співпраці України з МВФ.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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