Президент України Володимир Зеленський підписав закон про введення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Володимир Зеленський підписав закон №263-ІХ, який передбачає повернення статті про незаконне збагачення в Кримінальний кодекс.

Завданням закону є відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також введення інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів.

Відповідно до закону передбачено позбавлення волі строком на 5-10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до 3 років у разі придбання активів, вартість яких більш ніж на 6 млн 243 тис. 250 грн. перевищує законні доходи.

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Під активами розуміються гроші, майнові права, нематеріальні активи, криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань. Також це можуть бути роботи або послуги.

Справи про незаконне збагачення розглядатиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів, а апеляції – Апеляційна палата ВАСУ.

Закон набуде чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Як відомо, 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність чиновників за незаконне збагачення.

Ухвалення нового закону було однією з умов продовження програми співпраці України з МВФ.