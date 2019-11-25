Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним наголосив на важливості повернення РФ українських кораблів.

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Також український гарант наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах.

Крім того, під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна – Росія – ЄС.

Нагадаємо, на повернутих РФ українських кораблях відсутнє не тільки радіоустаткування, але навіть кухонні плити та унітази.