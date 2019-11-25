Перед другим читанням до закону про ринок землі додадуть заборону на продаж іноземцям, а також знизять ліміти.
Володимир Зеленський у третьому випуску відеоблогу Відверто з президентом розповів, які зміни внесуть до закону про ринок землі перед другим читанням.
– Ми внесемо зміни щодо продажу землі іноземцям, фізичним особам та іноземним компаніям. Можливість купити українську землю у них буде тільки після рішення референдуму, – сказав глава держави.
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Серед інших змін – зниження лімітів та виділення 4 млрд грн на підтримку фермерів.
Нагадаємо, 13 листопада за законопроект №2178-10 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення проголосували 240 депутатів.