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Зміцнення гривні до долара сягнуло чотирирічного максимуму

Нацбанк України встановив на 26 листопада курс гривні на рівні 24,05 грн/$, що є чотирирічним максимумом.

Зміцнення гривні до долара сягнуло чотирирічного максимуму

Офіційний курс гривні до долара на 26 листопада встановлено на рівні 24,05 грн/$ – це максимальне значення з січня 2016 року.

Попередній чотирирічний максимум встановлений 30 вересня. Тоді курс був 24,08 грн/$.

Читайте: Курс долара на 2020 рік – прогноз Кабміну

На понеділок, 25 листопада, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 24,1643 грн/$ і до євро – на рівні 26,7208 грн/євро.

Експерти прогнозують курс долара нижче 24 грн у разі позитивного рішення МВФ щодо кредиту.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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