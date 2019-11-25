Нацбанк України встановив на 26 листопада курс гривні на рівні 24,05 грн/$, що є чотирирічним максимумом.
Офіційний курс гривні до долара на 26 листопада встановлено на рівні 24,05 грн/$ – це максимальне значення з січня 2016 року.
Попередній чотирирічний максимум встановлений 30 вересня. Тоді курс був 24,08 грн/$.
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На понеділок, 25 листопада, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 24,1643 грн/$ і до євро – на рівні 26,7208 грн/євро.
Експерти прогнозують курс долара нижче 24 грн у разі позитивного рішення МВФ щодо кредиту.
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