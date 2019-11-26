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Факти / Україна

ДБР просить зняти недоторканність з Федини

Слідчі ДБР скерували до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру народному депутату, а також подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з відповідної особи.

ДБР просить зняти недоторканність з Федини

Щодо народного депутата і громадянки України, які здійснили відеотрансляцію в Youtube і Facebook, під час якої погрожували вбивством президенту Володимиру Зеленському, підготували проект повідомлення про підозру.

Слідчі Державного бюро розслідувань скерували його до Генеральної прокуратури.

– Крім цього, до прокуратури направлено проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності згаданої народного депутата, – повідомили у ДБР.

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Підозру кваліфікували за ч. 1 ст. 346 КК України (Погроза вбивством щодо президента України).

У ДБР не називають імен підозрюваних. Швидше за все, йдеться про народного депутата з фракції Європейська солідарність Софію Федину і добровольця Марусю Звіробій.

Під час стріму вони обговорювали візит Зеленського у Золоте і те, як там може “випадково вибухнути граната”.

До слова, кримінальне провадження, в якому фігурують Федина і Звіробій, відкрили 28 жовтня.

Джерело: ДБР

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