Слідчі ДБР скерували до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру народному депутату, а також подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з відповідної особи.

Щодо народного депутата і громадянки України, які здійснили відеотрансляцію в Youtube і Facebook, під час якої погрожували вбивством президенту Володимиру Зеленському, підготували проект повідомлення про підозру.

Слідчі Державного бюро розслідувань скерували його до Генеральної прокуратури.

– Крім цього, до прокуратури направлено проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності згаданої народного депутата, – повідомили у ДБР.

Читайте: За слова про Зеленського Федині загрожує в’язниця – Баканов

Підозру кваліфікували за ч. 1 ст. 346 КК України (Погроза вбивством щодо президента України).

У ДБР не називають імен підозрюваних. Швидше за все, йдеться про народного депутата з фракції Європейська солідарність Софію Федину і добровольця Марусю Звіробій.

Під час стріму вони обговорювали візит Зеленського у Золоте і те, як там може “випадково вибухнути граната”.

До слова, кримінальне провадження, в якому фігурують Федина і Звіробій, відкрили 28 жовтня.