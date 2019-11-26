Слідчі ДБР скерували до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру народному депутату, а також подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з відповідної особи.
Щодо народного депутата і громадянки України, які здійснили відеотрансляцію в Youtube і Facebook, під час якої погрожували вбивством президенту Володимиру Зеленському, підготували проект повідомлення про підозру.
Слідчі Державного бюро розслідувань скерували його до Генеральної прокуратури.
– Крім цього, до прокуратури направлено проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності згаданої народного депутата, – повідомили у ДБР.
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Підозру кваліфікували за ч. 1 ст. 346 КК України (Погроза вбивством щодо президента України).
У ДБР не називають імен підозрюваних. Швидше за все, йдеться про народного депутата з фракції Європейська солідарність Софію Федину і добровольця Марусю Звіробій.
Під час стріму вони обговорювали візит Зеленського у Золоте і те, як там може “випадково вибухнути граната”.
До слова, кримінальне провадження, в якому фігурують Федина і Звіробій, відкрили 28 жовтня.