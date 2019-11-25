Голова МОЗ Зоряна Скалецька зазначила, що вдячна Олегу Петренку, який подав у відставку, за роботу над створенням НСЗУ.

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька прокоментувала звільнення очільника Національної служби здоров’я України Олега Петренка.

– Побудова НСЗУ важливий крок, зокрема те, що зробив Олег Петренко, аби служба, як нова структура в українській системі органів охорони здоров’я, була створена, – заявила Скалецька.

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Також вона зазначила, що створення служби на сьогодні необхідна процедура.

– Тому я дуже вдячна за те, що він зробив. І нам необхідно рухатися, власне, у напрямку ухвалення своєчасних рішень. Нам необхідно ухвалити досить багато документів, аби запустити роботу з лікарнями. Тому цінності у нас одні – здоров’я наших громадян, – підкреслила голова МОЗ у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

Нагадаємо, 25 листопада очільник Національної служби здоров’я України Олег Петренко написав заяву про звільнення за власним бажанням.

– Сподіваюсь, найближчим часом уряд її підтримає. Причина – у нас дуже різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я. І це заважає працювати і мені, і їм, – зазначив Петренко.