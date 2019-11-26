СБУ провела обшуки в приміщеннях Львівської, Івано-Франківської та Рівненської митниць за фактом організації незаконного розмитнення авто з США.

СБУ підозрює керівників Львівської, Івано-Франківської та Рівненської митниці в організації протиправного механізму розмитнення іномарок.

Чиновники в інтересах комерційних структур занижували митну вартість імпортованих з США машин. Вони встигли незаконно оформити близько тисячі авто і завдали державі збитків на кілька мільйонів гривень.

У службових приміщеннях вищевказаних митниць провели обшуки.

Правоохоронці вилучили документацію та електронні носії інформації, які можуть підтвердити незаконну схему. Вирішується питання про накладення арешту на 48 автомобілів.

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Також приватне підприємство, викрите СБУ, не зареєструвало податкові накладні на суму майже 44 млн грн з реалізації транспортних засобів.

За фактом триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.











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