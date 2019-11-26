PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Керівників ДФС трьох областей підозрюють у наживі на імпорті авто зі США

СБУ провела обшуки в приміщеннях Львівської, Івано-Франківської та Рівненської митниць за фактом організації незаконного розмитнення авто з США.

таможни

СБУ підозрює керівників Львівської, Івано-Франківської та Рівненської митниці в організації протиправного механізму розмитнення іномарок.

Чиновники в інтересах комерційних структур занижували митну вартість імпортованих з США машин. Вони встигли незаконно оформити близько тисячі авто і завдали державі збитків на кілька мільйонів гривень.

У службових приміщеннях вищевказаних митниць провели обшуки.

Правоохоронці вилучили документацію та електронні носії інформації, які можуть підтвердити незаконну схему. Вирішується питання про накладення арешту на 48 автомобілів.

Читайте: Apple нагріли на $6 млн. У США китайці обмінювали підроблені iPhone на справжні

Також приватне підприємство, викрите СБУ, не зареєструвало податкові накладні на суму майже 44 млн грн з реалізації транспортних засобів.

За фактом триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Керівників ДФС трьох областей підозрюють у наживі на імпорті авто зі США / 3 фотографии

Раніше у Києві двоє шахраїв намагалися продати мандат народного депутата за €1,5 млн. Вони були затримані під час отримання €750 тис.

Джерело: СБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

СБУ
ФСБ намагалася завербувати українського полковника
Відірвав бампер: у Дніпрі чоловік тікав від СБУ і пошкодив 10 авто
Відірвав бампер: у Дніпрі чоловік тікав від СБУ і пошкодив 10 авто
Обшуки в мерії Одеси – чиновників підозрюють у розкраданні 100 млн грн
Обшуки в мерії Одеси – чиновників підозрюють у розкраданні 100 млн грн
Василь Грицак
НАБУ порушило справу проти екс-голови СБУ Грицака
Провокатор за завданням спецслужб РФ закликав до терактів
Провокатор за завданням спецслужб РФ закликав до терактів у День Гідності та Свободи
У Харкові чиновники нелегально продали асфальтної крихти на 5 млн грн
У Харкові чиновники нелегально продали асфальтної крихти на 5 млн грн
Затримання глави Укрексімбанку: у чому звинувачують Гриценка
Затримання глави Укрексімбанку: у чому звинувачують Гриценка
СБУ
Це не викрадення: СБУ затримала главу Укрексімбанку Гриценка
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка