Україна, РФ і ЄС зацікавлені у продовження транзиту газу через нашу країну після 2019 року, заявив Володимир Зеленський.

Новий довгостроковий договір про транзит російського газу в Європу через Україну повинен бути підписаний.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський і підкреслив, що усі сторони: Україна, РФ і ЄС у цьому зацікавлені.

– Для нас це є пріоритетом, і не тільки для України, це енергетична безпека для всієї Європи, – додав український лідер.

Читайте: Україна цієї зими навіть без транзиту газу не замерзне – Оржель

Зеленський також нагадав, що підняв питання про новий транзитний договір під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

До слова, раніше переговори щодо продовження транзиту газу через Україну після 2019 року підтримав Берлін.