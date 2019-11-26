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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Необхідно продовжити транзит газу через Україну після 2019 – Зеленський

Україна, РФ і ЄС зацікавлені у продовження транзиту газу через нашу країну після 2019 року, заявив Володимир Зеленський.

Необхідно продовжити транзит газу через Україну після 2019 – Зеленський

Новий довгостроковий договір про транзит російського газу в Європу через Україну повинен бути підписаний.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський і підкреслив, що усі сторони: Україна, РФ і ЄС у цьому зацікавлені.

– Для нас це є пріоритетом, і не тільки для України, це енергетична безпека для всієї Європи, – додав український лідер.

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Зеленський також нагадав, що підняв питання про новий транзитний договір під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

До слова, раніше переговори щодо продовження транзиту газу через Україну після 2019 року підтримав Берлін.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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