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Факти / Україна

НП у метро Києва: станцію Арсенальна закривали на вхід

У Києві станцію метро Арсенальна закривали на вхід пасажирів через несправність ескалатора.

НП у метро Києва: станцію Арсенальна закривали на вхід

Оновлено об 11.27. Роботи щодо ремонту ескалатора на станції Арсенальна завершили. Вона працює у штатному режимі.

У Києві на станції метро Арсенальна виникли проблеми з одним з ескалаторів.

Через це станція метрополітену не працює на вхід пасажирів. Усі справні ескалатори працюють на вихід громадян з Арсенальної.

– Фахівці уже проводять необхідні роботи. Про відкриття буде одразу повідомлено, – пише прес-служба київського метрополітену.

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Пасажирів просять враховувати ситуацію на станції і переорієнтовувати маршрути.

Станція метро Арсенальна є найглибшою у Києві. Загальна довжина двох її ескалаторів складає 102,4 м.

До слова, 11 листопада на станції метро Університет утворилася черга, яка виходила за межі метрополітену.

Джерело: Kyiv Metro

Відео: ЧЕСНО. Київ

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