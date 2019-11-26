Обличчям Держави в смартфоні стала модель Олександра Ободянська.

Уряд затвердив українську модель Олександру Ободянську обличчям Держави в смартфоні.

– Вибрали майбутнє обличчя електронної держави, ним стане Саша Ободянська, – йдеться в повідомленні.

Під час вибору в міністерстві відштовхувалися від факторів реальності фотографії та відповідальності учасниці.

Читайте: Держава у смартфоні: названо головні цілі

Також до уваги брали те, чи сподобалося фото іншим користувачам.

– Майже одноголосно обрали Олександру. Вітаємо її та чекаємо презентації додатка, – додали в міністерстві.

Ободянська є громадянкою України, яка в 2018 році отримала грант з міжнародної стипендіальної програми International Scholarship Programme of WSB University і поїхала вчитися до Польщі. Також вона працює в польському модельному агентстві.

Нагадаємо, 27 вересня віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив додаток Дія. Воно зможе максимально спростити і прискорити будь-яку взаємодію людини з державою, зробивши максимум процесів електронними і автоматичними.