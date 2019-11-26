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Факти / Україна

Олександра Ободянська стала обличчям Держави у смартфоні

Обличчям Держави в смартфоні стала модель Олександра Ободянська.

Александра Ободянская

Уряд затвердив українську модель Олександру Ободянську обличчям Держави в смартфоні.

– Вибрали майбутнє обличчя електронної держави, ним стане Саша Ободянська, – йдеться в повідомленні.

Під час вибору в міністерстві відштовхувалися від факторів реальності фотографії та відповідальності учасниці.

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Також до уваги брали те, чи сподобалося фото іншим користувачам.

– Майже одноголосно обрали Олександру. Вітаємо її та чекаємо презентації додатка, – додали в міністерстві.

Ободянська є громадянкою України, яка в 2018 році отримала грант з міжнародної стипендіальної програми International Scholarship Programme of WSB University і поїхала вчитися до Польщі. Також вона працює в польському модельному агентстві.

Нагадаємо, 27 вересня віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив додаток Дія. Воно зможе максимально спростити і прискорити будь-яку взаємодію людини з державою, зробивши максимум процесів електронними і автоматичними.

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