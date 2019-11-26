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Факти / Україна / Суспільство

Пробне ЗНО 2020: опубліковано графік реєстрації і проведення тестування

Зареєструватися на пробне ЗНО у 2020 році можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти вже у січні.

Пробне ЗНО 2020: опубліковано графік реєстрації і проведення тестування

Реєстрація на участь у пробному ЗНО 2020 відбуватиметься з 3 до 24 січня 2020 року.

Усі охочі зможуть зареєструватися на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО проходитиме два дні. 21 березня перевірятимуть знання української мови та літератури, а 28 березня – історії України, математики, фізики, хімії, біології, географії, іноземних мов.

Читайте: ЗНО-2020: дати проведення тестування

Учасники зможуть написати одне пробне тестування у кожен із зазначених днів.

Пробне ЗНО 2020 буде платним, його вартість мають оголосити до 11 грудня 2019 року.

До слова, на сайті УЦОЯО опублікували головні характеристики тестів на ЗНО 2020.

Джерело: УЦОЯО

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