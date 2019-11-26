На Софійській площі в Києві почали встановлювати новорічну ялинку.
У Києві на Софійській площі 26 листопада почали монтувати головну новорічну ялинку країни.
На площі вже встановлюють підставку-стрижень для ялинки. Цього року її зберуть з декількох сотень невеликих дерев.
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Також почали монтувати конструкції для сцени та облаштовувати різдвяне містечко.
Вогні на ялинках традиційно запалять у День Святого Миколая, 19 грудня о 19.00.
У Києві почали встановлювати новорічну ялинку / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що КМДА виділила на святкування Різдва і Нового Року у столиці понад 9 млн грн.
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