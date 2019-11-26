PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Києві почали встановлювати новорічну ялинку

На Софійській площі в Києві почали встановлювати новорічну ялинку.

У Києві почали встановлювати новорічну ялинку

У Києві на Софійській площі 26 листопада почали монтувати головну новорічну ялинку країни.

На площі вже встановлюють підставку-стрижень для ялинки. Цього року її зберуть з декількох сотень невеликих дерев.

Читайте: Новий рік 2020: якою буде головна ялинка у Києві та чим дивуватимуть організатори

Також почали монтувати конструкції для сцени та облаштовувати різдвяне містечко.

Вогні на ялинках традиційно запалять у День Святого Миколая, 19 грудня о 19.00.

  • Новогодняя елка в Киеве
  • Новогодняя елка в Киеве
  • Новогодняя елка в Киеве
  • Новогодняя елка в Киеве
  • Новогодняя елка в Киеве
  • Новогодняя елка в Киеве
У Києві почали встановлювати новорічну ялинку / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що КМДА виділила на святкування Різдва і Нового Року у столиці понад 9 млн грн.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка