На Софійській площі в Києві почали встановлювати новорічну ялинку.

У Києві на Софійській площі 26 листопада почали монтувати головну новорічну ялинку країни.

На площі вже встановлюють підставку-стрижень для ялинки. Цього року її зберуть з декількох сотень невеликих дерев.

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Також почали монтувати конструкції для сцени та облаштовувати різдвяне містечко.

Вогні на ялинках традиційно запалять у День Святого Миколая, 19 грудня о 19.00.











У Києві почали встановлювати новорічну ялинку / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що КМДА виділила на святкування Різдва і Нового Року у столиці понад 9 млн грн.